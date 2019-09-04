Vali Deniz, Aigai antik kentinde devam eden kazı çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8 inci yüzyıla kadar uzanan Yunusemre İlçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti 2019 yılı kazı çalışmalarıyla ilgili Doç. Dr. Yusuf Sezgin'den bilgi aldı.

İncelemelerde Vali Ahmet Deniz'e Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin eşlik etti.

Aigai Antik Kenti'nde ilk defa insana ait izlere rastlandı

Bu yıl Aigai Antik Kenti Nekropolis Alanında yoğunlaşan kazı çalışmalarında ilk defa 1800 yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir insana ait izlere rastladıklarını söyleyen Kazı Heyeti Başkanı Yusuf Sezgin daha önceki yıllarda kapalı bulunan ancak geçen yıl açılan ‘Antik Yol' ve ‘Kutsal Alan' hakkında bilgi vererek kazı heyetinin çalışma alanında ikinci bir ‘Kutsal Alan' temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini, drone ve fotoğraf sistemleri ile bölgenin belgelendiğini de söyledi.

Aigai kazı alanına giden, antik yol, antik dükkanlar, kale surları ve tiyatro alanında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, “Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Anadolu, muhteşem bir kültürel mirasa sahip. Ortaya çıkarılan antik kentler bizlere yüzyıllar öncesinin insan ve kent yaşamı hakkında bilgi veriyor. Aigai Antik Kenti de bu miraslarımızdan birisi ve hocalarımız tarafından yapılan çalışmalar sayesinde gün yüzüne çıkartılıyor. Manisa'da Aigai ve benzer değerlerimizin ortaya çıkarılması kültürel mirasımızı öğrenmenin yanı sıra ilimizin turizm potansiyelinin artması açısından da önemli” dedi.