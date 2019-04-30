Vali Deniz Alaşehir'de incelemelerde bulundu

İlk olarak Kaymakam Abdullah Uçgun ile birlikte Fatih İlkokulu tarafından hazırlanan 'Ala Sınıf'ı gezen Vali Deniz, ardından ilçedeki bir maden suyu tesisini ziyaret etti. Firma yetkililerden tesis hakkında bilgi alan Vali Deniz, daha sonra Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde kurum amirleri ve 87 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Vali Deniz'e buradaki toplantıda Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Vali Ahmet Deniz, "Muhtarlık en önemli kurumlarından birisidir. Sizler demokrasinin en uç köşelerinde görev yapan kurumlarımızdan birisisiniz. Her alanda sizlerle beraber işbirliği içerisinde karşılıklı güzel hizmetler yapmak için çalışacağız. Bu meslek hayır dua alma mesleğidir. Makamlar gelip geçer, çünkü ömür geçiyor. Makamlar mevkiler gelip geçici yerler önemli olan kırmadan, dökmeden kucaklayarak hoş görüyle vatandaşımızın duasını almak. Her zaman kucaklayıcı ve hoş görülü olalım" dedi.