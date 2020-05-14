İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Deniz, alışveriş merkezinde incelemelerde bulundu

Forum Magnesia AVM’yi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları denetledi.

Forum Magnesia AVM'yi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Hıfzı Sıhha Kurulu tarafından alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaları denetledi.


Korona virüs (Covid-19) kapsamında geçici süreliğine kapatılan alışveriş merkezleri pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başladı. Vali Ahmet Deniz de, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşliğinde Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İl Hıfzı Sıhha Kurulunun virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri denetleyen Vali Deniz, AVM yönetiminden bilgi aldı. Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını isteyen Vali Deniz, vatandaşlarında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda tedbiri elden bırakmamasını istedi. Alışveriş merkezlerinin açılması sebebiyle farklı illerde yaşanan olumsuz görüntülerin Manisa'da yaşanmadığını belirten Vali Deniz, vatandaşların bu konuda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.