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Vali Deniz, Atatürk Spor Kompleksini inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, hafta sonunda Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksine giderek incelemelerde bulundu ve antrenman yapan sporcuları ziyaret etti.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Olimpik Spor Kompleksini ziyaret etti. İnceleme ziyareti sırasında Vali Deniz, sporcularla birlikte ok attı. Kompleks içerisinde bulunan tenis kortlarında, futbol sahasında, kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi alan Vali Deniz, antrenman yapan sporcularla sohbet etti ve başarılar diledi. Yine Atatürk Olimpik Spor Kompleksi içerisindeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Deniz'e İl Müdürü Yunus Öztürk bilgi aktardı.


Vali Deniz, spora büyük önem verdiklerini belirterek, sporun daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamak amacıyla okul bahçelerinin spor alanlarına dönüştürüleceğini söyledi.

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