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Vali Deniz, Avrupa Birliği ve Proje Ofisi çalışanlarıyla buluştu

Manisa’da kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Avrupa Birliği ve Proje Ofisi çalışanları ile bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, “Manisa’nın her alanda en iyiler arasında olmasını istiyoruz.

Manisa'da kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Avrupa Birliği ve Proje Ofisi çalışanları ile bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, “Manisa'nın her alanda en iyiler arasında olmasını istiyoruz. Hazırlayacağımız projelerle ulusal ve uluslararası kaynakları etkin bir şekilde kullanarak Manisa'ya daha fazla katkı sağlayabiliriz” dedi.


Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'na bağlı olarak 17 ilçe kaymakamlığında kurulan Avrupa Birliği ve Proje Ofislerinde çalışan personel için ‘Proje Döngüsü' eğitimi veriliyor. 10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim ile personelin proje çalışmalarına daha etkin katkı sağlamaları amaçlanıyor. Vali Ahmet Deniz de düzenlenen bir toplantı ile eğitime katılan personelle bir araya geldi. Amaçlarının her ilçede kurulan ajansları aktif bir şekilde kullanarak, Manisa'nın her alanda en iyi iller arasında olmasını sağlayacak projeleri hazırlamak olduğunu ifade eden Vali Deniz, “Projelerin önem kazandığı bir dönemdeyiz. Bu sebeple proje ofislerimizin güçlü ve dinamik olmasını istiyoruz. Her alanda daha fazla proje sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sizlerden, İlimizin tamamını ilgilendirecek konuları düşünüp, hayal ederek projeye dönüştürmenizi bekliyoruz. Hazırlayacağımız projelerle ulusal ve uluslararası kaynakları etkin bir şekilde kullanarak Manisa'ya daha fazla katkı sağlayabiliriz.” dedi.


Gerçekleştirilen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener ve Avrupa Birliği ve Proje Ofisi çalışanları katıldı.

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