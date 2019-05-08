Vali Deniz, ayakkabıcı esnafının sorunlarını dinledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçin'i ziyaret ederek oda çalışmaları ve Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi alıp, esnafın yaşadığı sorunları dinledi.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz'e Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Mehmet Üçbaş ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak eşlik etti.

Ziyarette, Kümelenme Projesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Deniz, Türk ayakkabı sektörünün Dünya pazarlarında rekabet gücünün yükseltilmesinin sadece sektöre değil Türk ekonomisi ve ihracatı açısından oldukça önemli olduğunu bu yüzden Manisa ayakkabı esnafının pazarlarda gücünün artması, mevcut sorunlarının çözümü için bütün kurumların el birliğiyle çalışacağını ifade etti.

Ayakkabıcılar Sitesinde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret ederek ayakkabı yapım aşamalarını inceleyen Vali Deniz, çalışanlara hayırlı Ramazanlar diledi.