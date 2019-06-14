Vali Deniz çocukların karne heyecanına ortak oldu

Cemal Ergün İlkokulundan 530, ortaokulundan 541 öğrenciye karne verilen törene Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Ortaokul Müdürü Mustafa Köseler, İlkokul Müdürü Abdurrahman Şam, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Ahmet Deniz, “Bütün öğrencileri kutluyorum. Hepimizin amacı sizlerin daha iyi daha güzel yetişmesi. Milli ve manevi değerlerimize sahip, insani değerlere, teknolojiye sahip, okuyan, konuşan, tartışan, yorumlayan, birbirine saygı ve sevgiyle bakan aklıselim, kalbi selim bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Karnedeki notlar önemli ama bizim için sizlerin yüzlerinizin gülmesi her şeyden daha önemli. Güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum ancak her şeyin tatili olur okumanın tatili olmaz. Sizlerden tatilde de kitap okuyacağınıza dair söz istiyorum” dedi.

Bu yıl orta öğretimden mezun olarak Yükseköğretim Kurumlar Sınavına (YKS) girecek olan 15 bin 890 öğrenciye de başarılar dileyen Vali Ahmet Deniz, çocukların eğitimi ve geleceğe hazırlanmasında özveriyle çalışan öğretmenlere de teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere karne ve hediyelerinin dağıtılmasının ardından Vali Deniz, sınıfta kendisini alkışlarla karşılayan Cemal Ergün İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı. Cemal Ergün İlkokulu öğrencileri de Vali Ahmet Deniz'e Mevlana'nın Mesnevi kitabını hediye etti.

Karne dağıtım töreninin ardından öğretmenlerle bir toplantı yaparak 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı değerlendirmesi yapan Vali Ahmet Deniz, öğretmenlere de kitap hediye etti.

Çocuklarının karne sevincini yaşamak için okula gelen velilerle de sohbet eden Vali Deniz, karneleri nasıl olursa olsun çocukları sevgiyle kucaklayıp, eksikliklerini tamamlamaları için yardımcı olunması gerektiği ifade etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, Manisa İl genelinde bin 145 okulumuzda, 11 bin 941 derslikte öğrenim gören 251 bin 509 öğrenci karnesini aldı. İlkokuldan 18 bin 106 (4. sınıf) öğrenci ortaokula, ortaokuldan 19 bin 117 (8. sınıf) öğrenci liseye geçerken orta öğrenim gören 15 bin 890 öğrencimiz de mezun oldu. Ayrıca ilimizde görev yapan 18 Bin 336 öğretmen de yıl sonu seminer çalışmalarını tamamladıktan sonra yaz tatiline çıkacak.