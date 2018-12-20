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Vali Deniz, Denizli Valisi Karahan'ı ağırladı

Vali Ahmet Deniz kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan’ı ağırladı.

Vali Ahmet Deniz kendisine ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ağırladı.


Denizli Valisi Hasan Karahan Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Manisa Valiliğini ziyaret etti. Denizli Valisi Karahan'ı valilik önünde Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından karşılandı. Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçen iki vali bir süre sohbet etti. Vali Karahan Vali Ahmet Deniz'in Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dilerken, Vali Deniz de nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Hasan Karahan'a teşekkür etti.


Ziyarette Fernas İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu ile Demir Export A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Yön de yer aldı.

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