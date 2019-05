Vali Deniz, engelli bireylerin el emeklerine hayran kaldı

Manisa'da Engelliler Haftası etkinlikleri, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü ve Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Anne Çocuk Sergisi” ve “El Sanatları Sergisi”nin açılışının yapılmasıyla başladı. Sergiyi gezen Vali Ahmet Deniz, engelli bireylerin el emeği eserlerine hayran kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin,Kurum yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, öğretmenler,öğrenciler ve veliler katıldı. Programda Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürü Murat Ceylan, özel öğretim okulları ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Açılışını yaptıkları “Anne Çocuk” ve “El Sanatları” sergisiyle ilgili beğenisini dile getiren Vali Deniz, “Sevgi ve emekle yapılan her şey çok değerlidir. Biz, özel çocuklarımızı çok seviyoruz, her zaman destekçileriyiz. Devletimiz, engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için büyük destek sağlıyor. Her birimiz birer engelli adayıyız, bunun bilincinde olmalıyız. Önemli olan kalbimizde engel değil sevgi olsun.” dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğretmen Şükran Bilginer ve Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulları 1 ve 2. kademe öğrencileri tarafından hazırlanan dans ve ront gösterilerinin sergilenmesinin ardından, Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. sınıf öğrencileri diploma töreni gerçekleştirildi. Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ritim çalışmasının ardından “Özel Çocukların Özel Anneleri Korosu” sahne aldı. Etkinlik, bütün öğrencilerin “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısını söylemeleriyle son buldu.