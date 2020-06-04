Vali Deniz, esnafı ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte yeniden işlerinin başına geçen esnafı ziyaret ederek ‘hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Vali Ahmet Deniz, Covid-19 salgını sebebiyle faaliyetlerine ara verilen ve kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte yeniden açılan esnafı ziyaret ederek ‘hayırlı işler' diledi, iş yerlerinde özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi. Esnafın da yakın ilgi gösterdiği ziyaretlerde hem esnafın hem de vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.