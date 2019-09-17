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Vali Deniz esnafın Ahilik Haftasını kutladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, çarşı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladıManisa’da tarihi Bedesten salonunda gerçekleştirilen 32’nci Ahilik Haftası Kutlama programının ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol üyeleri, çarşı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, çarşı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladı


Manisa'da tarihi Bedesten salonunda gerçekleştirilen 32'nci Ahilik Haftası Kutlama programının ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz ve protokol üyeleri, çarşı esnafını ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladı.


Esnafla sohbet eden Vali Deniz ve beraberindekiler daha sonra Şehzadeler Kızılay Şubesi tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımına katıldı.

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