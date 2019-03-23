Vali Deniz fidan dikti

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen fidan dikim etkinliğine Vali Ahmet Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Vali Ahmet Deniz de ülkemiz ve çevremiz açısından önemine değinerek, ormanları korumak ve ormanlık alanları geliştirmek gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidan dikerek fidanlara ilk can suyunu verdiler.

Günün anısına fotoğraf çekildi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı.