İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Deniz: "Gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız" dedi.


Valilik Avrupa Birliği Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener ve “Avrupa Başlangıç Akademisi”(StartUp EU Academy) proje ortağı ülke temsilcileri Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette “Avrupa Başlangıç Akademisi” proje ortağı Çek Cumhuriyeti, İtalya, Slovenya ve Yunanistan'dan Manisa'ya gelen temsilciler ve ABD Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ural Sevener, projenin hedefleri ve amaçları hakkında Vali Ahmet Deniz'e bilgi verdi. Vali Ahmet Deniz, “İşsizliği azaltmak ve yeni iş alanları sağlamak için gençlerimizin girişimcilik ruhunu canlandırmalıyız. Gençlik girişimciliği, ülkelerimizin ekonomik ilerleme sağlaması için gerekli olan temel faktörler arasında yer almaktadır. Gençlerimizin iş kurmak için gerekli olan bilgi ve beceriler, inovasyon ve yeni pazarların oluşturulma yöntemleri konusunda desteklenmeleri gerekiyor. Gençlere sağlayacağı destek sebebiyle ‘Avrupa Başlangıç Akademisi' projesi önemli. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.