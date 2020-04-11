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Vali Deniz, göçük meydana gelen madende incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma ilçesinde üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelerek 3 işçinin hayatını kaybettiği madene giderek incelemelerde bulundu.


Meydana gelen olayla ilgili yetkililerden bilgi alan ve kurtarma çalışmalarını inceleyen Vali Deniz, “Kurtarma çalışmalarına rağmen maalesef 3 maden işçimiz meydana gelen göçük sebebiyle vefat etti. Vefat eden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.


Vali Ahmet Deniz'e Soma Kaymakamı Ahmet Altuntaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seyfi Türkkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yetkililer eşlik etti.

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