Vali Deniz Gördes'te incelemelerde bulundu

İlçe ziyaretleri kapsamında Gördes'te kurum ziyaretleri gerçekleştiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçede devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Vali Deniz Gördes ziyareti kapsamında ilk olarak Kaymakam Bekir Abacı'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Abacı Vali Deniz'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gördes ve kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Deniz ise, Gördes'in Manisa'nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek ilçeyi daha ileriye taşımak için hep beraber, vatandaşların gönüllerine, yüreklerine dokunarak çalışacaklarını, hayır dualarını da alabilirlerse bundan büyük bir memnuniyet duyacaklarını söyledi. Vali Deniz, Milletimizin asil bir millet olduğunu belirterek, 15 Temmuz'daki duruşuyla ve verilen şehitler ile gazilerin bu millete daha çok çalışma konusunda yüklerini artırdığını ifade etti. Manisa'da özellikle eğitimle ilgili çalışmalara yoğunlaşacaklarını kaydeden Vali Deniz, eğitim projelerini ikinci yarıyıldan itibaren hızlı bir şekilde başlatacaklarını söyledi.

Vali Ahmet Deniz, Gördes Kaymakamlığının ardından Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u da ziyaret etti. Başkan Akyol ziyaretlerinden dolayı Vali Deniz'e teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Akyol, Vali Deniz'e ziyaret anısına Gördes'e özgü ürünler ile Gördes Ayvası takdim etti.

Vali Deniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Aile İçi İletişim Eğitim Semineri'ne de katılarak veliler ve öğrencilerle bir araya geldi. Seminerde bir konuşma yapan Vali Deniz, Atatürk'ün liderliğinde yoktan bir cumhuriyet kurulduğunu, milletin topyekün iradesiyle önemli mesafeler kat edilerek bugünlere gelindiğini belirtti. Vali Deniz, 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisine sahip olmak için iyi bir eğitim gerektiğini söyledi.

Manisa'da birinci önceliklerinin eğitim olduğunu ifade eden Vali Deniz, Gördes Kaymakamlığının güzel bir projesi olduğunu, Belediye Başkanının da desteği ile başarıyla yürüdüğünü söyledi. Eğitimde başarıya hep beraber ulaşılacağını ifade eden Vali Deniz, Aile İçi İletişim Eğitimi Semineri'ni önemsediğini belirterek, “Fiziki mekanlarımız, okullarımız son 15 yılda çok mesafe aldı. Öğretmen sayısı arttı. Ama aileyi eğitimin içerisine sokamazsak o zaman başarılı olmak mümkün olmaz. Sizlerin duyarlı ve sahiplenir olması, eğitimdeki başarımızı çok hızlı bir şekilde yukarı taşıyacak. 21. Yüzyıl Türk milletinin çağı olacak. Çocuklarımız eğitimli, bilgili, donanımlı geliyor. Geleceğimiz çok daha iyi olacak. Bu projeye katkısı olan öğretmenlerimize de özellikle çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gördes Kodlama Atölyesini ziyaret

Vali Ahmet Deniz, Gördes ilçe programı kapsamında Gördes Kodlama Atölyesinde de çocuklarla buluştu. Atölyede, öğretmen Barış Ateş yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek öğrencilerin eserlerini takdim etti. Öğretmenleri ve çocukları tebrik eden Vali Deniz, eğitimi çalışmalarının en üst sırasına koyduklarını belirterek ülkemizin teknolojiyi iyi kullanan, bilgi ve beceriyle donanan gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocukların kendilerini çok iyi yetiştirerek geleceğe hazırlanmalarını isteyen Vali Deniz, derslerinde başarılar diledi.

Havuz inşaatında inceleme

Vali Ahmet Deniz, Beşeylül Mahallesindeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında da inceleme yaptı. İnşaatta sürdürülen çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol Vali Deniz'e bilgi verdi. Gördes'te yüzme havuzunun büyük bir eksiklik olduğu, Gördes Belediyesinin hazırladığı projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkı verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yaz sezonuna kadar tamamlanarak Gördeslilerin ve gençlerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Vali Ahmet Deniz, Gördes esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Ziyaretinde Gördesli esnaf ve vatandaşlar ile tanışan Vali Deniz, kendilerine ‘hayırlı işler' dileyerek bir süre sohbet etti. Gördesli esnaf ve vatandaşlar da Vali Ahmet Deniz'in kendilerini ziyaret ederek sohbet etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti.