Vali Deniz hem polisleri hem esnafı ziyaret etti

sürücülerle de bir süre sohbet eden Vali Deniz Kuyumcular Caddesindeki esnafa da hayırlı işler dileğinde bulundu.

Vali Ahmet Deniz hafta sonunda Turgutlu yolunda görev yapan polisleri ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Sardes Antik Kentine yaptığı inceleme gezisinden dönerken Turgutlu yolu üzerindeki Polis noktasında görev yapan polisleri ziyaret eden Vali Deniz, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz burada sürücülerle de görüşerek trafik kurallarına uymalarını isteyerek güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını diledi.

Çarşı esnafını da ziyaret etti

Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler ilçesinde Kuyumcular Çarşısındaki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sık sık esnaf ziyareti yapan Vali Deniz, Kuyumcular Çarşısındaki sokaklarda faaliyette bulunan esnaf ile tanışarak tek tek tokalaştı. Vali Deniz, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Çarşı esnafı da Vali Deniz'in kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti.