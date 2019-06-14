Vali Deniz, İzmir Caddesi esnafını ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk olarak Şehzadeler İlçesi Saruhan Park içerisinde bulunan çay bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Deniz daha sonra İzmir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek bereketli kazançlar ve hayırlı işler diledi. Çarşıda dolaşan ve havaların ısınmasıyla parklara çıkan vatandaşlarla da selamlaşan Vali Ahmet Deniz, onların istek ve taleplerini de dinledi.

İzmir Caddesi esnafı ve vatandaşlar Vali Deniz'i aralarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.