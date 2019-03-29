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Vali Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ağırladı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Manisa Valiliğine gerçekleştirdiği ziyarete Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da eşlik etti. Valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.


Vali Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Vali Deniz,Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Manisa'ya özgü ürünler, Orgeneral Çetin de Vali Deniz'e şilt hediye etti.

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