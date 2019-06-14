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Vali Deniz jandarma teşkilatını ağırladı

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve jandarma personeli, 180.

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Deniz, jandarma teşkilatının ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, “Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiştir. Aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla da milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Jandarma teşkilatı, görev ve sorumluluklarının yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm jandarma personelini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Vali Deniz'e Türk Bayrağı işlemeli plaket takdim ederken, Vali Ahmet Deniz de kendisini ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve personeline kitap hediye etti.

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