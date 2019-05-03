Vali Deniz kiraz hasadı yaptı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde düzenlenen Kiraz Hasadı Etkinliğine katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, çiftçilerle beraber kiraz hasadı yaptı.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden biri olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde Kiraz Hasadı Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kuzey Yarımkürenin ilk kirazlarını toplamaktan mutluluk duyduğunu belirterek yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini temenni etti. Sancaklıbozköy Mahalle sakinleriyle sohbet ederek kiraz bahçelerini gezen Vali Deniz, üreticilerle birlikte kiraz toplayıp, kirazların paketlemesine yardım etti.

Hasat etkinliğine Vali Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Sancaklı Bozköy Muhtarı ve kiraz pazarı esnafı katıldı.