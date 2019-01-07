Vali Deniz Kırkağaç'ı ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Kırkağaç'ı ziyaret ederek ilçeyi yakından tanıma fırsatı buldu.

İlk olarak Kırkağaç Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Deniz'i Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6 .Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Kırkağaç Başkan Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, MCBÜ Kırkağaç MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Hakan Aracı karşıladı.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse'yi makamında ziyaret eden Vali Deniz, ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Deniz daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ü ziyaret etti. Vali Deniz'e belediye çalışmaları hakkında bilgi aktaran Başkan Gedüz ziyaretin anısına halı hediye etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ziyareti devamında Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığını ziyaret etti. Alaydaki ziyaretçi defterini imzalayan Vali Deniz askerlerle selamlaşarak kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Traktörcüler Kooperatifi Galericiler Sitesini de ziyaret ederek burada sanayi esnafıyla bir araya geldi. Vali Deniz, birlikte çay içip sohbet ettikleri esnafın dilek ve taleplerini dinledi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz son olarak Bakır Mahallesi'nde Özel Eğitim Merkezi olarak yapılacak eski okul binasında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Vali Ahmet Deniz Saruhanlı ziyareti için Kırkağaç'tan ayrıldı.