Vali Deniz, Klasik Türk Sanatları sergisi açılışına katıldı

Manisa Mesir Festivali kapsamında “Klasik Türk Sanatları" Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Manisa'da bu yıl 479.'su gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında “Klasik Türk Sanatları" Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışı, Manisa Mesir Festivali kapsamında şehrimize gelen folklor gruplarından Rusya Ekibinin gösterisi ile başladı. Açılışta, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık Mesir Macunu Festivali hakkında bilgi verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yurt dışından festival için gelen misafirleri Manisa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Manisa'da ilk kez Mesir Macunu Festivaline katılacağını ifade eden Vali Ahmet Deniz, “Manisamız da önemli bir haftayı icra ediyoruz. 479 yıldır devam eden kadim bir kültürü yaşatıyoruz. Mesir, Manisa için önemli bir değerdir. Bu tür büyük festivaller, değerlerimize sahip çıkma ve şehrimizin uluslararası platformlarda tanıtımı açısından çok değerli. Bu hafta gerçekleştirdiğimiz Mesir Festivali için yurt dışından gelen misafirlerimizi sevgiyle kucaklıyor, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Festival kapsamında her gün farklı ve güzel etkinliklerimiz var. Bugünde Klasik Türk Sanatları Sergisinin Açılışını gerçekleştireceğiz. Klasik Türk Sanatlarını yaşatan ve bunları genç yeteneklere öğreten hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri tarafından mini bir konser verildi.

Klasik Türk Sanatları Sergisi; Hattat Arkın Ongan, Tezhip Sanatçısı Suna Ongan ve öğrencilerinin Tezhip, Hat, Minyatür ve Çini eserlerinden oluşmaktadır. Sergide, sanatçıların öğrencileri Sevde Ataç, Ayşenur Kutlu, Zümriye Gümüş, Zerrin Karakaş, Serap Onurlu ve Filiz Köksal Aras'ın eserleri de yer aldı.