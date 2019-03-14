Vali Deniz konuklarını ağırlıyor

Vali Deniz, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkan ve üyeleri, Türk Kızılayı Manisa Şubesi başkan ve üyeleri, Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticileri İle Kadın Girişimcileri, Manisa Bedensel Engelliler Derneği başkan ve üyeleri, TechTo Project Firmasının yöneticileri ve Manisa Tabip Odası başkan ve yöneticilerini ağırladı.

Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İsmet Taner Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Taner kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Başkan Taner daha sonra Vali Deniz'e 2018 yılında yapmış oldukları çalışmalar ve 2019 yılında planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Ahmet Deniz de, Başkan Taner ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin önemine değindi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ahmet Deniz Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci ve yeni yönetimini kabul etti. Başkan Keresteci kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek 22 Şubat 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul sonucu seçilerek göreve başladıklarını söyledi. Keresteci, yeni yönetimini Vali Deniz'e tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Deniz de Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci ve yönetimine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mikro Kredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, şubede görevli Berrin Çavlu, mikro kredi alarak ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimciler Azize Kurum ve Özlem Paşaoğlu ile birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Çakıcı, Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek, şubenin 2009 yılında ev hanımlarının ailelerine katkı sağlamalarını temin amacıyla kurulduğunu söyledi. Özlem Paşaoğlu ve Azize Kurum'un Manisa'da örnek kadın girişimciler olduklarını dile getiren Çakıcı, Özlem Paşaoğlu'nun evde yaptığı hamur işlerini, Azize Kurum'un da yaptığı el işlerini satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Vali Ahmet Deniz de ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek kadın girişimciler Azize Kurum ve Özlem Paşaoğlu'nu tebrik edip bereketli kazançlar diledi.

Sevgi Kapısında ağırladı

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve yönetimi de Vali Ahmet Deniz'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Yıldız kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Faaliyetleri hakkında Vali Deniz'e bilgi veren Başkan Yıldız projelerini de aktardı. Vali Ahmet Deniz de Başkan Yıldız'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Deniz, Valilik zemin katındaki Engelliler Koordinasyon Merkezi Sevgi Kapısında ağırladığı konuklarına kitap hediye etti.

TechTo Project Firma Sahibi Gürol Işık ve ekibi Vali Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Işık, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Deniz de ziyaretleri dolayısıyla TechTo Project Firma Sahibi Gürol Işık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Deniz, özel günlerinde Manisa Tabip Odası yönetimini ağırladı

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran ve Yönetimi de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kendilerini ziyarete geldiklerini söyledi. Duran, etkinlikleri hakkında Vali Deniz'e bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz de ziyaretleri nedeniyle Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Şahut Duran'a teşekkür ederek, “Bu özel gününüzde sizin şahsınızda bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın bayramını yürekten kutluyoruz. Gerçekten önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Kanuni'nin ‘olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözünde olduğu gibi gerçekten her şeyin başı sağlık ve sıhhat. Bunu da öncelikle sağlık çalışanlarımıza borçluyuz” dedi.