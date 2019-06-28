Vali Deniz LGS birincilerini ağırladı

Manisa'dan 16 bin öğrencinin katıldığı LGS sınavında bütün soruları doğru cevaplayarak 500 puan alan Tahsin Tanrıkulu, Efe Dalgıç, Çağdaş Egemen Aktaş, Nurullah Altın Kaya, Yavuz Pehlivan, Utku Babaç, Ali Kaan Destici, İclal Tekin, Mert Kırmacı ve Ahmet Enç İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve öğretmenleri ile birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Planlı çalışma ve okumanın başarıya katkısına değinerek öğrencileri tebrik eden Vali Ahmet Deniz, “Size bakınca planlı ve programlı çalışıp, kitap okuyunca başarılamayacak bir şey olmadığını görüyoruz. Kendinize hedef koyup bu hedefe ulaşmak için planlı bir çalışma yaptığınızda başarı kendiliğinden geliyor. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizler Ülkemizin geleceğisiniz. Bizler bayrağı size teslim edeceğiz ve biliyoruz ki siz gençler Ülkemizi bizden çok daha ileri noktalara taşıyacaksınız” dedi.

Manisa'daki genel başarının daha yukarılara taşınması için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Vali Deniz, “Manisa'dan dereceye giren öğrencilerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Amacımız ilimizdeki genel eğitim başarısının daha yukarılara taşınması. Bunu sağlayabilmek için de öğrenciler, veliler, öğretmen ve idarecilerimizin topyekûn bir çalışma gerçekleştirmesi gerekiyor. İlimizde o sinerjiyi yakalayabilirsek daha güzel yerlere geliriz. Hem ilimiz hem de Ülkemiz açısından daha iyi yerlere de gelmeliyiz” dedi.

Başarılı öğrencilerin yorucu geçen sınav dönemi sonrası dinlenmelerini isteyen Vali Deniz, aynı zamanda öğrencilerin motivasyonlarını daha iyi sağlamak amacıyla akademik başarı yanında mutlaka bir spor veya sanat dalı ile uğraşmalarını tavsiye etti.

LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Ahmet Deniz, öğretmen ve idarecilere de kitap hediye etti.