Vali Deniz, lise müdürleriyle toplantı yaptı

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, fen liseleri, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu ve Anadolu İmam-Hatip liselerinin müdürleri katıldı.

Vali Ahmet Deniz, okul müdürlerine görevlerinin önemini anlatarak gençlerin ülkesine ve milletine bağlı, gerekli bilgiler ile donanmış, ahlak ve karakter sahibi gençler olarak yetişmeleri bakımından gayret edilmesinin ülkemizin geleceği için değerini vurguladı.

Toplantıda okul müdürleri tek tek okulları ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi sundular. Ortaokulu bitiren öğrencilerin tercihlerinin, ülke gerçekleri açısından iş ve istihdama yönelik olması üzerinde duruldu. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantı sonunda Vali Deniz okul müdürlerine kitap hediye etti.