Vali Deniz Manisa'nın değerleri hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, makamında ağırladığı oda ve derneklerle yakından ilgilenerek Manisa'nın öne çıkan değerleri hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'da göreve başlaması nedeniyle ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan konuklarını ağırladı. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şubesi ve Tarihi Manisa Bezi Dokuma Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve yönetimini ziyaret ettiği Vali Deniz'e Manisa'nın öne çıkan değerlerini anlattı. Ziyarette konuşan Başkan Kafkaslı kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Deniz'e yönetimini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kafkaslı, Vali Deniz'e Manisa bezini tanıtarak kooperatifte dokunan fular hediye etti.

Manisa Özel Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de Vali Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Manisa Özel Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Nur Doğan Toygon, Ali Suat Ertosun, Huzurevi Müdürü Ayşe Çoban ve avukat Esra Deniz Agar yer aldı.

Huzurevi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Toygon, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toygon, Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in daha önce kendilerini ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile zaman geçirdiklerini, bunun da hem kendilerini hem de yaşlıları çok mutlu ettiğini söyledi.

Ayrıca Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ve yönetimini de Vali Deniz'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Apak, Vali Deniz'e yönetimini tanıtarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz, Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Burhan Usta'yı da makamında kabul etti. Ziyarette Arşiv Hizmet Şube Müdürü Arif Taş da yer aldı. Usta, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Deniz'e teşekkür ederek Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını dileyip çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Manisa TSO yönetimi Ekonomi Şurası hakkında bilgi verdi

Öte yandan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek 21 Ocak 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Türkiye Ekonomi Şurası hakkında bilgi verdi. MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz'a ziyareti ve Türkiye Ekonomi Şurası hakkında verdiği bilgiler için teşekkür eden Vali Deniz Manisa'nın gelişip kalkınması için meslek odalarının önemli olduğunu belirterek Manisa'yı daha ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi.