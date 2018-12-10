Vali Deniz Manisa'nın kültürel değerlerini yerinde inceledi

Vali Deniz'in ziyaretlerine İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti.

Geçtiğimiz ay Batman'dan Manisa'ya atanan Vali Ahmet Deniz Manisa'yı tanımaya devam ediyor. Vali Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile birlikte Sultan Camii, Tıp Tarihi Müzesi, Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi ile Mevlevihane'yi gezerek inceledi. Vali Deniz ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlar ve öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Vali Deniz'e incelemeleri sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak bilgiler verirken müze ziyaretinde Müze Müdürü Lütfü Ekinci müze ve müzede bulunan eserler hakkında bilgi aktardı.

İncelemeler sırasında, başlayan çalışmaların devam edeceği, yeni müzeler oluşturulacağı, restorasyon çalışmalarına hız verileceği konuları üzerinde duruldu.