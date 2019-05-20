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Vali Deniz, minik sanatçıların karikatür sergisini açtı

12 yaş arası çocukların çalışmalarının yer aldığı “Hayat Bilgisi” karikatür sergisi açılışına katıldı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi Karikatür Öğretmeni İbrahim Atabey ve öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye Vali Deniz'in yanı sıra 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve daire müdürleri katıldı. 72 öğrenciye ait 352 karikatürün yer aldığı serginin 35 metrelik kurdelesini Vali Deniz ve protokol sergiye katılan öğrencilerle birlikte kesti. Sergiyi gezen Vali Deniz, minik sanatçılarla sohbet ederek onları tebrik etti. Sergide, Vali Deniz' e minikler ve karikatür sanatçısı İbrahim Atabey tarafından hazırlanan karikatürü de hediye edildi.

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