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Vali Deniz misafirlerini ağırladı

Sürekli halkın içinde olarak kısa sürede Manisalıların sevgisini kazanan Manisa Valisi Ahmet Deniz misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Manisa Valisi Ahmet Deniz'e hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Kısa sürede özellikle eğitim ve ekonomi konuları üzerine çalışmaları yoğunlaştıran Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Manisa Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Üzen ve yönetimi, Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli ve yönetimi ile Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Halit Kılınç ve yönetimi hayırlı olsun dileklerini iletti. STK temsilcileri Vali Deniz'e yapılacak çalışmalarda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ederken, Vali Deniz de ziyaretler için misafirlerine teşekkür etti.

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