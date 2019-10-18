Vali Deniz muhtarları yemekte ağırlayacak

Manisa Valisi Ahmet Deniz 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle 19 Ekim Cumartesi günü Anemon Otelde saat 13.00'da muhtarlarla bir araya gelecek.

Muhtarların demokrasinin ilk halkasını oluşturduğunu kaydeden Vali Deniz, “Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedir. Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadır. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak yine muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi için 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, gerek milleti gerekse devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.