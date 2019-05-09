Vali Deniz öğrencilerin kumbarasına kitap hediye etti

Öte yandan Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesini de ziyaret eden Vali Deniz, öğrencilerin projeleriyle yakından ilgilendi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehitler Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul hakkında Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler 'den bilgi alan Vali Deniz, derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Okumanın önemini bir kez daha vurgulayan Vali Deniz, öğrencilere kitap hediye ederek onlarla birlikte kitap okudu. Öğrencilerden kitap okumayı alışkanlık haline getirerek, her gün düzenli olarak kitap okumalarını istedi. Vali Ahmet Deniz, okul kütüphanesi için oluşturulan kitap kumbarasına da kitap hediye etti. Okulda görev yapan öğretmenlerle sohbet eden Vali Deniz, inşaatı devam eden yeni okul binasında da incelemelerde bulundu.

Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesinin projesine tam not

Öte yandan Vali Deniz, Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Ayşegül Çemek okulla ilgili bilgiler verdikten sonra öğrenciler hazırladıkları projelerle ilgili Vali Deniz'e tanıtım yaptılar. “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor” Projesi kapsamında 3 ülke, 30 okul, 3 bin çocuk sloganıyla görme engelli arkadaşlarının eğitimlerine yardımcı olabilmek için “İyilik Atölyesi” kurulan okulda Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun'un desteğiyle dokunsal haritalar, trafik işaretleri, çeşitli oyunlar ve Braille alfabesiyle hazırlanan eğitim materyalleri Vali Deniz'den tam not aldı. Vali Deniz ayrıca okul tarafından hayata geçirilen Türkiye'yi Dünyada tanıtmak amacıyla “Zihin Haritamda Dünya Belleği” projesini de tebrik etti. Öğrencilerin projelerini dinleyen Vali Deniz, “Sizlerin başarılı çalışmaları bizleri çok gururlandırdı. Projelerinizi anlatırken gördüm ki hem Şehrimizin hem Ülkemizin kültürel mirasının tanıtımı ve kolay bir şekilde öğretilmesi için çalışmışsınız. Yaşadığı kültürü tanımayan, sahip çıkmayan toplumların geleceklerinden söz etmek pek mümkün değil. Yaşadığımız kültüre sahip çıkma ve Dünya'da var olan kültürel değerleri öğrenme bilincinde olmanız beni mutlu etti.” dedi.

“İyilik Atölyesi” Projesinin de toplumumuzun yardım severliği ve empati gücünün güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Vali Deniz “Engelli arkadaşlarınızın hayatını kolaylaştırmak için gösterdiğiniz çaba büyük bir alkışı hak ediyor. Bu proje, ruhunuzun iyilikle beslendiğinin de bir göstergesi. Gençlere her zaman güveniyoruz ve sizler böyle güzel çalışmalara imza attıkça bizleri gururlandırıyorsunuz. Hem sizleri hem de sizlere destek olan öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın da katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle toplantı yapan Vali Deniz, sınıfları da ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlere kitap hediye etti.

Ziyarette Vali Deniz'e Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Dokunsal Dünya Haritası ve Vali Ahmet Deniz için yaptıkları resim hediye edildi.

Vali Deniz'e ziyaretlerinde Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Sabahattin Yurt eşlik etti.