Vali Deniz okul inşaatlarını yerinde inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yapımı devam eden 32 derslikli Yunusemre Atatürk Ortaokulu ile 24 derslikli Yunusemre Muradiye Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu'nun inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, 2021 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı içinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımı devam eden 32 derslikli Yunusemre Atatürk Ortaokulu ve 24 derslikli Yunusemre Muradiye Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Okul inşaatlarında incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karadeniz, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması amacıyla okullarda güçlendirme çalışmaları ile yeni okul yapım işlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, inşaatlarında incelemelerde bulundukları okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlamasının planlandığını söyledi.

Vali Karadeniz'den Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, okul inşaatları incelemeleri sonrasında Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk tarafından karşılanan Vali Karadeniz'e, kurumun çalışmaları, faaliyet alanları, devam eden ve planlanan projeler hakkında brifing eşliğinde bilgi verildi. Vali Karadeniz, Orman İşletme Müdürü Öztürk ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.