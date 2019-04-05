Vali Deniz: "Okumanın yanında, spor yapan bir şehir olsun istiyoruz"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, kamu veya özel yatırımlarla ilgili süreçlerin çok hızlı takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Kurum müdürlerimiz işlerini sahiplenerek hizmetin gereklerini yerine getirmelidir. Özel yatırımlarda istihdam oluşturacak işler ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar verimli olur. Yapmamız gereken, işleri bürokrasiye boğmadan, hızlı bir şekilde olmasını sağlamaktır" dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, kaymakam adayları ve daire müdürlerinin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Deniz, “İstihdam Seferberliği ile ilgili çalışmaları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri yürütmektedirler. İlimizde istihdam seferberliğinde istediğimiz hedefe ulaşırız diye ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi tüm illerde olduğu Valiliğimizde 'Açık Kapı Bürosu' geçen yıl vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştı. Tüm kurumlarımızda da açık kapı birim sorumlarımız bulunmaktadır. Kurum müdürlerimiz birim sorumluları ile sürekli irtibat halinde olmaları vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Sıfır Atık Projesi ile çalışmalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülmekte olup, Sıfır Atık Projesini ilimizdeki tüm kamu kurumlarımız sahip çıkması ve katkı sağlaması önem arz etmektedir. Okuma Seferberliği kapsamında Manisa her yerde okuyor. Hem kütüphane sayımızı arttıracağız, hem de okul kütüphanelerimizi iyileştireceğiz. İlimizde okuma kültürünün oluşması çok önemlidir. Okumanın yanında, spor yapan bir şehir olsun istiyoruz. İlimizde her kesimin spor yapmasını ve spor kültürünün oluşmasını önemsiyorum'' dedi.

Sigarayla mücadele kapsamında kapalı alanlarda, umuma açık yerlerde, kurumlarda, sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Vali Deniz, “Yeşilay'ın 'Dedektör' uygulaması var. Bu kuralları hepimiz uymalıyız ve uygulamalıyız. Sigarayla mücadele çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Hiçbirimiz çocuklarımızın sigara içmesini istemeyiz. Onun için topyekün bir mücadele yapacağız” dedi.

Yatırımlar konusunda da kurum müdürlerine uyarılarda bulunan Vali Deniz, “Kamu veya özel yatırımlarla ilgili süreçleri çok hızlı takip etmemiz gerekmektedir. Kurum müdürlerimiz işlerini sahiplenerek hizmetin gereklerini yerine getirmelidir. Özel yatırımlarda istihdam oluşturacak işler ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar verimli olur. Yapmamız gereken, işleri bürokrasiye boğmadan, hızlı bir şekilde olmasını sağlamaktır”diye konuştu.

Son olarak Vali Deniz, “Çevrenizde gerçekten ihtiyaç sahibi ulaşamadığımız yardıma muhtaç vatandaşlarımız bulunuyor ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirelim, devletimizin imkanları vardır” ifadelerini kullandı.

Sohbet ortamında geçen toplantıda, Vali Deniz, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'e ev sahibi sıfatıyla teşekkür etti. Amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek, dualarının almak olduğunu belirten Vali Deniz, toplantıya katılan vali yardımcılarından, kaymakamlardan, kurum müdürlerinden kurumların iş ve işlemleriyle ilgili bilgi aldı, istek ve öneriler değerlendirdi.