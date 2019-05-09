Vali Deniz, ortaokul müdürleriyle toplantı yaptı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve Yunusemre İlçesine bağlı ortaokul müdürleri katıldı.

Vali Deniz, çocukların hem akademik başarısı hem de sosyal hayata hazırlaması, vatanına, milletine bağlı, sorumluluk sahibi, kültürlü, teknolojik bilgiye sahip ve bunu doğru alanlarda kullanan, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle, vicdanlı bireyler olarak yetişmesinin en büyük gaye olduğunu, çocukların yetişmesinde aile ile birlikte eğitimcinin de büyük rolü olduğunu belirterek, “Eğitimde niteliği yukarıya çekebilecek en temel etken eğitimcilerimizdir. Fiziki mekanlar ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin eğitimcinin öğrenci üzerindeki etkisi daha fazladır. Eğitimci ve idareci olarak okulunuzdaki öğretmenlerle birlikte çocuklarımıza yol gösterici sizlersiniz. Çocuklarımız, geleceğimiz bu sebeple en büyük yatırımı geleceğimize yani çocuklarımıza yapacağız” dedi.

Öğrenme alanlarını farklı ve çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirerek, öğrencilerin öğrenme alanlarını sevmelerini ve okulda zaman geçirmekten mutluluk duymalarını sağlamak için çalışılması gerektiğini de vurgulayan Vali Deniz, “Bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak olan spor ve sanat alanlarına çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda yönlendirelim. Çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini doğru alanlara yönlendirmelerinde onlara yol gösterici olalım. Ayrıca öğrencilerin aileleriyle de sürekli iletişim halinde olalım.” diye konuştu.

"Teknoloji çağına uyum sağlamak zorundayız"

Teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkilerinden de bahseden Deniz, “Günümüzde bilim ve teknoloji hızlı değişim gösteriyor. Bu sebeple toplum olarak kalkınmışlık seviyemizi arttırabilmek için bilim ve teknoloji çağına uyum sağlamak zorundayız. İlimizde gerçekleştirdiğimiz Kodla(Ma)nisa önemli bir projedir. Bu projeyi herkesin sahiplenmesi lazım. Hafta sonu da Turgutlu'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen sınava 440 öğrenci katıldı. Sınavın gerçekleştirildiği 12 ilden birisi Manisa oldu. Bu tür etkinlikler, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri keşfetmek için gerçekleştirilen çok güzel etkinliklerdir. Okullarda, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirelim. Geçen hafta başlattığımız 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında okullarımızda zenginleştirilmiş kütüphane uygulaması yapmayı planlıyoruz. İlk etapta 30 olarak planladığımız bu kütüphaneleri zamanla bütün okullara yaymayı düşünüyoruz.” dedi.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve okul müdürleri tarafından okullarda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Toplantı sonunda Vali Deniz, okul müdürlerine kitap hediye etti.