Vali Deniz, pansiyonda kalan öğrenciler ile buluştu

İlk olarak Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonuna giderek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, burada öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi. Yemek sonrası pansiyonda kalan 78 öğrenci ile sohbet eden Vali Deniz, Avrupa'da birçok üst düzey yöneticinin mesleğe alt kademeden başladığını söyleyerek, “Meslek liseleri son tercih değildir. Meslek liseleri, yapacağınız mesleği temelinden öğreneceğiniz okullardır. Kendinize inanıp, çok çalıştığınızda yolunuz açık olacaktır. Okul bittikten sonra hepinizin bir yerlerde yönetici olacağına inanıyorum” dedi.

Vali Ahmet Deniz, daha sonra Manisa Fen Lisesi Pansiyonunda kalan 160 öğrenciyle bir araya gelerek, öğrencilerin etüt çalışmalarına katıldı.

Vali Deniz, her anne ve babanın çocuklarına kendi yapamadıklarını yapabilmesi için imkanlar sunmak istediğini belirterek, “Hayatta güzel bir meslek sahibi olup başarılara imza atmak önemli. Ancak hangi mesleği yaparsak yapalım önce sevgi, saygı ve hoşgörüyü yüreğinde barındıran iyi bir insan olalım”dedi.

İstenilen her şeyin hemen olmayabileceğini de belirten Vali Ahmet Deniz, “Çalıştıktan sonra emeğinizin ve gayretinizin karşılığını her zaman alacaksınız. Hepinizin severek yapacağınız meslekler edinmesini istiyoruz. Bizler, bayrağı size teslim edeceğiz. Sizler de milli ve manevi değerlerimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkan, bilgili ve teknolojiyi özümsemiş bireyler olarak Ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaksınız” şeklinde konuştu.

Ziyarette Vali Ahmet Deniz'e Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül eşlik etti.