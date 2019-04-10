Vali Deniz polis teşkilatını ağırladı

kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, personeli ile birlikte Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Bilgiç, 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için Vali Deniz'e teşekkür etti. Bilgiç, “174. yılımız nedeniyle, 200 yıla yakın bir kültürle, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak genel müdürlük bazında kılık kıyafet, teçhizat, iletişim ve teknolojik yenilikler ile kapasiteli bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi

Vali Deniz de polis teşkilatının 174. yılını kutlayarak, “Bütün kurumlarımızda olduğu gibi emniyet teşkilatımızda araç gereç donanım bilgi birikimi teknolojik olarak baktığınızda gerçekten kendini çok yenilemiştir. Dünyada örnek olarak gösterilen kurumlardan birisi, canla başla mücadele ediyorlar. Son yıllarda yapılan güven anketlerine baktığımız zaman çok üst düzeyde, halkın güvenini kazanmak güzel bir şey” dedi.

Vali Deniz, gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve personeline teşekkür ederek kitap hediye etti.