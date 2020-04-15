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Vali Deniz salgınla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Covid-19 salgını kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Covid-19 salgını kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve salgınla ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğü ziyarette İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve sağlık personeli tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Deniz'e bilgi verildi.


Vali Deniz, tüm dünya gibi Türkiye'nin de zor bir süreçten geçtiğini, salgının yayılmasını önlemek için alınan tüm tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin önemine değindi. Vali Deniz, salgınla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan sağlık personeline de teşekkür etti.

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