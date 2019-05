Vali Deniz, Salihli Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği tarafından kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği ‘Üretici Kadınlar Pazarı' bu yıl üçüncü kez açıldı. Pazarda, Salihlili kadınların yaptığı takıdan giysiye, yiyecekten aksesuara çok çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Vali Ahmet Deniz, pazarda stant açan kadınlarla yaptığı sohbette, “Milletçe kadın gücünün neler yapabileceğini Kurtuluş Savaşı mücadelemizde gördük. Kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayatta daha çok var olmalıdır. Hiçbir kuş tek kanatla uçamaz. Kadın ve erkek birlikte çalışıp Ülkemizi kalkındırmalı, çocuklarımızın yarınlarını güzelleştirmeliyiz. Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'nin temelidir. Bu yüzden kadın istihdamı yüzde 50 seviyelerine gelmelidir. Bizler bu konuda sizlere elimizden gelen desteği sağlayacağız. Siz değerli kadınlarımızı çalışmalarınız için tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Her fırsatta okumanın önemini özellikle de çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığını kazandırmak gerektiğini vurgulayan ve ‘Manisa Her Yerde Okuyor' Projesi ile her kesimden, her yaştan insanın okuma alışkanlığının arttırılmasını hedefleyen Vali Deniz, Salihli'de ilk kez açılan kitap fuarını ziyaret etti.

Vali Ahmet Deniz, stantları gezerek fuara katılan vatandaşlarla sohbet etti.