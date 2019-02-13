Vali Deniz Sarıgöl'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz ilçe ziyaretlerinin sonuncusunu Sarıgöl'de gerçekleştirdi. Kurum ve kuruluşları ziyaret eden Vali Deniz öğrencilerle bir araya gelip esnafla sohbet etti.

Görevi atandığından bu yana yakından tanımak için Manisa ilçelerini ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, Sarıgöl İlçesini de ziyaret ederek ilçe ziyaretlerini tamamladı.

Sarıgöl Hükumet Konağı önünde Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Ahmet Deniz daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın makamına çıkarak, Sarıgöl hakkında brifing aldı. Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ulusoy'u da makamında ziyaret eden Vali Deniz, Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin bilim ve teknoloji sınıfını girerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan ve öğrencilere çeşitli kitaplar dağıtan Vali Deniz öğrencilere bol bol kitap okumalarını, okumanın önemli olduğunu ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinde bulundu

Vali Ahmet Deniz, daha sonra Sarıgöl Kaymakamı ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek selamlaştı. Esnaflar da valiye sevgi gösterilerinde bulundu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ile birlikte daha sonra ilçeye çok sayıda okul ve diğer eserlerin kazandırılmasında büyük payı olan hayırsever iş adamı Hüseyin Gümüşlü'yü iş yerinde ziyaret ederek, ilçeye ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, katkılarının devam etmesi dileğinde bulundu.

Şehit annesini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Bingöl-Karlıova'da PKK tarafından 2015 yılında yola döşenen mayın sonucu şehit düşen Şehit J. Kd. Uzman Çavuş Haşim Dirik'in annesi Huma Dirik'in evini ziyaret ederek bir süre şehit annesi ile sohbet etti. Şehit annesine çiçek veren Vali Deniz, devlet olarak her zaman yanında olduklarını da ifade etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın 17 ilçe gezisini tamamladığını belirterek, "Bundan sonra ilçelere gezimiz devam edecektir." dedi.