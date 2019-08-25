Vali Deniz şehidin ailesini unutmadı

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Akhisar ilçesine giden Manisa Valisi Ahmet Deniz, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Ahmet Deniz, Şehit Mümin Koca'nın babası İsmail Koca ve yakınlarıyla sohbet ederek şehit ailelerinin Türk milletinin emaneti olduklarını, onlar için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Vali Deniz şehit Mümin Koca'nın akrabası olan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.