Vali Deniz, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Yunusemre ilçesindeki Kafe 236'da düzenlenen iftara yemeğine, Manisa Valisi Deniz ve Eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Vali Yardımcıları Abdullah Etil, H. Volkan Köksal, Ünal Çakıcı, Hayri Sandıkçı, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, İl Müftüsü Sinan Cihan, OSB Başkanı Danışmanı Nihat Akyol, OSB Müdürü Funda Karaboran, protokol mensupları, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İftar programında konuşan Vali Ahmet Deniz, “Rahmetiyle, bereketiyle bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Ramazan ayı güzellikler ayı. Bizler gönül sofralarında bir aradayız, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.” dedi.

Dünyanın bir çok coğrafyasında kan ve göz yaşı olduğunu ve Anadolu Coğrafyasında da birçok oyun oynanmaya çalışıldığını hatırlatan Vali Deniz şunları söyledi: "Anadolu coğrafyasında bizim yapacağımız tek şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak. Bu coğrafya Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Velinin, Mevlana'nın sevgi, kardeşlik ve hoşgörü tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Elimizdeki en önemli değer bu. Anadolu coğrafyası gerçekten zor bir coğrafya. Yüzyıllardır şehitler veriyoruz, yiğitlerimiz şehadete yürüyorlar. Hainler saldırıyor ama onların bilmediği bir şey var, bu millet ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir ruh ile yetişmiş bir millet. Bu milleti dize getirmek onların harcı değil. Bu toprakları vatan yapan onun için çarpan yüreklerdir. Onun için ölmeyi bilenlerdir, ölmeyi biliyorsak varız.”

Davete icabet ettikleri için şehit yakınları ve gazilere teşekkür eden, Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitleri rahmetle anan Vali Deniz, Hakurk'ta devam eden operasyonda görev alan Mehmetçiklerin de görevlerini sağ salim tamamlamaları temennisinde bulundu.