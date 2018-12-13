Vali Deniz, şehit babasını ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden şehit Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın babası Mehmet Pirnarcı'yı ağırladı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şehit babası Mehmet Pirnacı'ya oğlu Ahmet Pirnarcı ile damadı Muammer Argun eşlik etti. Ziyarette Mehmet Pirnarcı Vali Deniz'e Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretleri nedeniyle şehit babası Mehmet Pirnarcı'ya teşekkür eden Vali Deniz, tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin fertleri olduğumuzu belirterek, "Ezan dinmesin, bayrak inmesin' diye sizin evladınız gibi şehadete yürüyen yiğitlerimiz var. Sizler en kıymetlilerinizi, evlatlarınızı vatan için toprağa verdiniz. Sizlere büyük bir minnet duyuyoruz. Sizler için ne yapsak azdır” diye konuştu.