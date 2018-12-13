İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Deniz, şehit babasını ağırladı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde ikamet eden şehit Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı’nın babası Mehmet Pirnarcı’yı ağırladı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden şehit Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı'nın babası Mehmet Pirnarcı'yı ağırladı.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şehit babası Mehmet Pirnacı'ya oğlu Ahmet Pirnarcı ile damadı Muammer Argun eşlik etti. Ziyarette Mehmet Pirnarcı Vali Deniz'e Manisa'daki görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretleri nedeniyle şehit babası Mehmet Pirnarcı'ya teşekkür eden Vali Deniz, tarihi şan ve şerefle dolu bir milletin fertleri olduğumuzu belirterek, "Ezan dinmesin, bayrak inmesin' diye sizin evladınız gibi şehadete yürüyen yiğitlerimiz var. Sizler en kıymetlilerinizi, evlatlarınızı vatan için toprağa verdiniz. Sizlere büyük bir minnet duyuyoruz. Sizler için ne yapsak azdır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.