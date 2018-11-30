Vali Deniz, Şehzadeler ve Yunusemre muhtarları ile buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa'da görev başlamasının ardından ilk muhtarlar toplantısını Şehzadeler ve Yunusemre muhtarları ile yaptı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Polisevinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Deniz, Manisa'da göreve başlamasının ardından hızla şehri tanımaya çalıştığını belirterek, “Özellikle muhtarlarımız, sizler demokrasi zincirinin ilk halkalarısınız. 1829'da kurulan en eski kurumlardan biri muhtarlık müessesesi. Sizler vatandaşımızdan gelen talep ve istekleri bize aktaran, bizim hem gözümüz hem kulağımızsınız. Hem halkın temsilcisi hem devletin temsilcisi olmakla birlikte sizin de sorumluluğunuz ve yükümlülüğünüz var. Hangi işi yaparsak yapalım sevda işi, gönül işi, dua işi. Sizin işlerinizde, bizim işlerimizde vatandaşımızın hayır ve duasını alabilirsek ne mutlu bize. Makamlar, mevkiler gelip geçici. Bizim insanımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Bir defa bu asil milletin fertleri olmak muhteşem bir şey. Biz burada varsak, bu asil millet sayesinde varız. Gerçekten zor günlerde, sıkıntılı günlerde vatanına, milletine, bayrağına sevdalı milletimiz hep dimdik durmuş. Daha çok geçmişe gitmeye gerek yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sıfırdan bir cumhuriyet kurmuşuz. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde tankın, topun üzerine çıkarak ezan dinmesin, bayrak inmesin diye şehadete yürüyen insanlarımız var, gazilerimiz var. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Manisa'mızı daha ileri nasıl götürebileceksek hep beraber kamu, özel, yerel idarecilerimiz, seçimle gelenler, atanmış olanlar hiç fark etmiyor, bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin 100.yılında, 2023'de inşallah çok daha gelişmiş, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi, daha fazla ihracat yapan ülkeyi oluşturmak zorundayız. Manisa, bu süreçte çok fazla katkı sunabilecek bir şehrimiz. 4 milyar dolar gibi ihracatı olan bir şehirden bahsediyoruz, potansiyeli bunun çok daha üzerinde. İnşallah bunu da hep beraber sağlayacağız” dedi.

Vali Deniz'in konuşmasının ardından muhtarlar mahallelerinin sorunlarını dile getirdiler. Belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluş müdürleri kendileri ile ilgili sorunlar hakkında bilgilendirmede bulunarak, gerekli çalışmayı yürüteceklerini bildirdiler.

Toplantının ardından Vali Deniz, katılımcılarla tek tek tokalaşarak uğurladı.

Toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü kansız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, daire müdürleri, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Arslan, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Şehzadeler ve Yunusemre mahalle muhtarları katıldı.