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Vali Deniz, sevgi evlerinde kalan gençlerle futbol maçı yaptı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, sevgi evlerinde kalan gençlerle futbol maçı oynadı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Konan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk ve sevgi evlerinde görevli personelin de katıldığı maç Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahasında yapıldı.


Sporun önemini her fırsatta vurgulayan Vali Deniz, profesyonel olarak olmasa bile herkesin mutlaka amatör olarak sporla uğraşması gerektiğini söyledi. Yağmur altında oynanan maç heyecanlı anlara sahne oldu.

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