Pelitalan Mahallesinde kahvehaneye uğrayan Vali Deniz sigara içen Osman Gürle ve Sadık Şenocak adlı vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü alarak birlikte sigara paketlerini imha etti.

Vali Ahmet Deniz'e ziyaretinde Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Erim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşe Çukurova, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır eşlik etti.

Vali Deniz, Yunusemre İlçesi Pelitalan Mahallesinde Pelitalan İlkokulu ve Ortaokulunu da ziyaret etti. Okulu gezerek incelemelerde bulunan Vali Deniz'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve Okul Müdürü Mülayim Akça okul hakkında bilgi verdi.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek derslerinde başarılar dileyen Vali Deniz, başarının anahtarının kitap okumak olduğuna vurgu yaparak, öğrencilere kitap hediye etti. Öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, “En güzel hediye kitaptır” diyerek okulda görevli öğretmenlere de kitap hediye etti.

Kıbrıs Gazisi Çetin Şener'i ziyaret

Pelitalan Ortaokulu ziyareti sonrası vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Deniz, Kıbrıs Gazisi Çetin Şener'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Vali Deniz'e Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Pelitalan Mahalle Muhtarı Arif Şenocak eşlik etti. Kıbrıs Gazisi Çetin Şener, Vali Ahmet Deniz'in kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Vali Deniz, mahallenin yaşlı sakinlerinden Sultan Yavaş'ı da evinde ziyaret ederek, bir süre kendisiyle sohbet etti. Vali Deniz mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Vali Deniz, sigara bırakma seferberliği başlattı

Pelitalan Mahallesinde kahvehaneye uğrayan Vali Deniz burada vatandaşlarla oturup sohbet etti.

Kahvehanede sigara içen Osman Gürle ve Sadık Şenocak adlı vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü alan Vali Deniz onlarla birlikte sigara paketlerini imha etti. Sigarayı bıraktıklarını ifade eden vatandaşlar, “Söz verdik sigarayı bırakıyoruz ve herkese de sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Yunusemre İlçesi Örencik Mahallesine de giden Vali Ahmet Deniz burada vatandaşları ziyaret etti.

Örencik Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Savran ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Vali Deniz kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Örencik Mahallesi sakinleri Vali Deniz'in kendilerini ziyaret ederek sohbet etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.