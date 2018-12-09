Vali Deniz Spil Dağı Milli Parkı'nı inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz hafta sonunda Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Vali Deniz'e eşlik eden Tarım ve Orman Bakanlığı 4.Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Spil Dağı Milli Parkı, tesisler ve burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Deniz, Spil Dağı Milli Parkı İdare, Ziyaretçi ve Araştırma Merkezindeki Spil Dağında yetişen bitkilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi. İncelemeleri sırasında buradaki tesislerde tatil yapan vatandaşlarla karşılaşan Vali Deniz kendileriyle sohbet ederek çocukları sevdi.

Kar manzaralarının fotoğraflarını da çeken Vali Deniz, “Spil Dağı Manisa'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak muhteşem bir manzaraya sahip. Kışın yağan karlar Spil Dağımızı yaz mevsiminde olduğu gibi kış aylarında da cazibe merkezi yapıyor. Yurdumuzun her köşesinden, özellikle en yakındaki Manisa ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar hem günübirlik hem de yatılı olarak burada hoşça vakit geçirebilirler” dedi.