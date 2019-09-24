Vali Deniz, spor ve üniversite güvenlik toplantılarına katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ‘İl Spor Güvenliği' Toplantısı ve ‘Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon' Toplantısına katıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde oluşturulan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı ve 2019 - 2020 Akademik Yıl başlangıcı öncesinde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısına katıldı.

İl Spor Güvenliği Toplantısı

‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' çerçevesinde oluşturulan İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Ahmet Deniz Başkanlığında toplandı.

Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdür Vekili Işık Yüksel, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, spor kulübü temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Deniz, “Hem ilimizde hem de ülke genelinde spor, şiddet ve küfür içermemeli. Sporun bir yarış olduğu kadar kardeşlik ve centilmenlik olduğunu unutmamalıyız. Sporda şiddetin önlenmesi, her yaştan sporseverin müsabakaları huzur içinde takip edebilmesi için hepimize sorumluluk düşüyor. Bütün spor kulüplerimize başarılar diliyor, şehrimize ve ülke sporuna yakışır bir sezon geçirmeyi umut ediyorum” dedi.

Toplantıda, Manisa'da oynanacak profesyonel ve amatör spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı

2019 - 2020 Akademik Yıl başlangıcı öncesinde Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı da yapıldı.

Vali Deniz, yaptığı açılış konuşmasında, “Türkiye'nin farklı bölgelerinden İlimize gelen öğrenciler bizim misafirimiz. Onların huzur ve güven ortamında iyi bir eğitim almaları önemli. İlimize eğitim görmek üzere gelen gençlerimize ilgili kurum ve kuruluşlar arasında sağlanacak işbirliği çerçevesinde okul, yurt ve ulaşımla ilgili konularda rehberlik edilecek. 2019-2020 Akademik yılının öğrenciler ve bütün akademik camia için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2018 - 2019 Eğitim-Öğretim döneminin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda yükseköğretim kurumlarında emniyetin üst düzeyde sağlanması, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunlarının tespiti ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, öğrenimlerini güvenli ve huzurlu bir şekilde tamamlamalarını temin edecek genel güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Ahmet Deniz'in Başkanlığını yaptığı toplantıya Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdür Vekili Işık Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve ilgililer katıldı.