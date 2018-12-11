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Vali Deniz Turgutlu'da çam fidanı dikti

Manisa’da ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu’da incelemelerde bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendi adına dikilen çam fidanına toprak atarak can suyu verdi.

Manisa'da ilçe ziyaretleri kapsamında Turgutlu'da incelemelerde bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendi adına dikilen çam fidanına toprak atarak can suyu verdi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilçe ziyaretleri kapsamında Turgulu'da incelemelerde bulundu. İlk olarak Turgutlu Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Deniz, Kaymakam Uğur Turan'dan brifing aldı. Ardından Vali Deniz kendi adına dikilen çam fidanına toprak attı ve can suyu verdi. Vali Deniz daha sonra Turgutlu Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İncelemeleri sırasında Vali Deniz'e Kaymakam Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve protokol üyeleri eşlik etti.

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