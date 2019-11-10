Vali Deniz, turizmcilerle bir araya geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, otel ve acente temsilcileri ile bir araya gelerek Manisa'da turizmin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla turizmcilerle buluştu. Manisa'nın turizm potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 1922 yılında Yunan ordusunun kaçarken başlattığı, 3 gün süren ve kentteki binaların yüzde 90'nın yıkıldığı Manisa yangınından sonra birçok tarihi yapının yok olduğunu söyledi. Sudak ayrıca başta Manisa Sarayı olmak üzere bazı tarihi yapıları yeniden kent turizmine kazandırmak için yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda, 1932 yılında yapılmış olan ve ahşap bir yapı olması sebebiyle sol tarafında çökme meydana gelen Vali Konağı'nın Vali Deniz'in olur ve desteği ile restorasyonunun yapılarak kent müzesine dönüştürüleceğini, bu müzede Manisa'da Cumhuriyet ile birlikte oluşan değerlerin ziyaretçilere sunulacağı bilgisi de verildi.

Yapımı devam eden yeni müzenin tamamlanma aşamasına geldiği bilgisini de veren Sudak, Arkeoloji ve Etnografya müzesi olacak yapının 8 bin metrekarelik kapalı alanında etkinlik ve toplantı alanları ile çocuklar için ayrılmış bölümlerin olacağını kaydetti.

Manisa'nın sanayi ve tarım alanında önemli bir yere sahip olduğunu bunun yanına turizmi de eklemek istediklerini belirten Vali Ahmet Deniz, binlerce yıllık geçmişi olan kentin sahip olduğu değerleri turistik ürüne dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi. Geçen ay turizm acentalarını misafir ettiklerini ve benzer çalışmaların devam edeceğini de belirten Vali Deniz “Tanıtımda en önemli unsur İlimize gelen ziyaretçilerin buradan memnun ayrılması. Kültürel ve tarihi yapıların yanında güzel ve temiz sosyal tesislerimiz olmalı. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Kendilerine düşen hazırlıkları yaparken turizm sektör temsilcilerini de çalışmalar konusunda bilgilendirmeyi istediklerini belirten Vali Deniz, bu tür tanıtımların geri dönüşünün çok hızlı olduğunu söyledi. Manisa'nın bir geçiş güzergâhı gibi göründüğünü, yapılacak çalışmalarla en az bir gün konaklama yapılan bir turizm noktası olmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Deniz, yeni müzenin Haziran 2020'de açılacağını, ziyaretçilerin artık müzenin deposunda da bulunan tüm eserleri görebileceğini, Akhisar ve Salihli başta olmak üzere kentin tarihi değerleri ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşmaların ardından katılımcılar da turizmin geliştirilmesi konusunda fikirlerini sundu.

Kahvaltılı toplantıya Vali Ahmet Deniz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Cihan Dirik, turizm acenteleri ve otel temsilcileri katıldı.