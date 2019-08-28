vali Deniz ve Başkan Ergün, Çevre Dostu Tesisi İnceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 75 milyon TL'lik yatırımla hizmete kazandırılan Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Vali Deniz ve Başkan Ergün, Manisa'nın geleceği için el birliğiyle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerinin altını çizdiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek hizmete alınan Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ağırladı. Tesiste gerçekleştirilen programda İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Sekreter Yardımcıları ile Genel Müdür Yardımcılarının yanı sıra İller Bankası ve yüklenici firma temsilcileri yer aldı. İlk olarak 75 milyon TL maliyetindeki tesisin özellikleri ve işleyişi hakkında katılımcılara Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya tarafından bir brifing verildi. Ardından ise çevre dostu tesisin üniteleri dolaşılarak, incelemelerde bulunuldu.

“Daha temiz bir Gediz için bu yatırımlar şart”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı açıklamada tesisin önemine değinerek, bu kıymetli yatırımın Manisa adına hayırlı olmasını diledi. Başkan Ergün, “Öncelikle Sayın Valimize ve İller Bankası Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tesisler, gelecek kuşaktaki evlatlarımıza temiz yarınlar bırakmak noktasında çok kıymetli olan ve görünmeyen yatırımlardır. Aslında bu arıtma tesisleri, çevre ve insan sağlığı açısından en başta gelen yatırımlardandır. Nasıl ki katı atık bertaraf tesisleri gerekliyse, bunlar da o kadar önemli. Gediz'in ve dolayısıyla mevcut ekilebilir alanların kirlenmemesi için bu atıksuları sağlıklı biçimde arıtmak ve deşarjını sağlamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacak

Atıksu arıtma tesisi yatırımları konusunda bugün gelinen noktaya da önemle işaret eden Başkan Ergün, “Büyükşehir Kanunu ile birlikte bu tesislerin bize devrolduğu 2014 yılında, il genelinde 13 adet tesis vardı. Bunlardan neredeyse tamamı, yüksek işletim maliyetleri nedeniyle çalıştırılamıyor haldeydi. MASKİ bünyesinde öncelikle bu tesislerin hepsini çalışır hale getirdik. İhtiyaç bulunan bölgelerde yenilerini inşa ettik. Şuanda il genelinde 18 adet atıksu arıtma tesisimiz bilfiil çalışır durumdadır. İnşallah tesisi bulunmayan 4 ilçemize de bu tesisleri kazandırmak niyetindeyiz. Bunlar da SUKAP kapsamında İller Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onay aşamasındadır. Bu tesisleri yaşatacağız ve inşallah daha güzel yarınları evlatlarımıza miras olarak bırakacağız. Tesiste emeği geçen Valiliğimiz, Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarımız, İller Bankası Genel ve Bölge Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve burayı inşa eden ilgili firmamıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı, uğurlu olur inşallah” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Dünya'nın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi son teknolojinin kullanıldığı atıksu arıtma tesisimizi gezdik. Muhteşem bir tesis. Ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ'ye, İller Bankası'na emeklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Bizler hepimiz doğada yaşıyoruz ve doğayla iç içeyiz. Bu tesisler olduğu müddetçe hayat daha keyifli oluyor. Çünkü çevre bizim en önemli emanetimiz. Bunu gelecek kuşaklara miras olarak çok daha temiz bir şekilde teslim etmemiz gerek. Gönül ister ki bu tesislerin sayısı artsın, cennet vatanımızın her yerinde bu tesislerden olsun. Ben açıkçası gurur duydum. Tekrar tekrar tebrik ve de teşekkür ediyorum” dedi.